Postimees Jaapanis: Tokyos on alanud üle maailma kuulus kirsiõite hooaeg

Tänu soojale veebruari lõpule ja märtsi algusele puhkesid kirsiõied Tokyos õitsele üheksa päeva varem kui tavaliselt. See on Jaapani pealinnas ajalooliselt kolmandada kõige varajasem kirsiõite puhkemine pärast 1953. aastast, kui mõõtmised algasid. Nii 2002 kui 2013. aastal puhkesid kirsipuud õide ühe päeva võrra varem - 16. märtsil.

Kirsiõite ennustamine on Jaapanis väga tõsine teema. Kuigi Jaapani Metroloogiaagentuur teostab puude jälgimist ja teavitab avalikkust erinevatest õitsemise staadiumitest, siis alates 2010. aastast on ennustamine jäetud erasektori kätesse. (JMA ennustamisest taandumise põhjuseks peetakse 2007. aastal tehtud programmeerija viga, kus ennustused olid neljas piirkonnas väga valed). Erafirmadel on tuhandeid analüütikuid ja jälgimispunkte üle terve Jaapani.