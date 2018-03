LHV pensionifondid süstivad Coop Panka viis miljonit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul jätkab pank ka käesoleval aastal kasvustrateegiat, mille toetuseks on vaja kaasata täiendavaid finantseeringuid.

Panga tegevusmahtude jätkuva kasvu huvides otsustas ettevõte uue finantseerimisallikana emiteerida ka viie miljoni euro väärtuses võlakirju LHV Pensionifondidele, selgitas Rink. Pangajuhi sõnul on see igati heaks tunnustuseks, et LHV Pensionifondid hindavad Coop Panka atraktiivseks investeerimisvõimaluseks.