Kinnisvarafirma: Soomest naasvad Eesti ehitajad on löönud siinsed hinnad lakke

Aasta jooksul on ehitushinnad kasvanud 20 protsendi võrra ning täiesti kurioossel moel on oluliseks hinnatõusu tagant tõukajaks Soomest naasvad ehitustöölised, kes dikteerivad kohalikele ehitajatele, millise palga eest on nad nõus kodumaal töötama, ütleb Pindi Kinnisvara märtsikuises ülevaates.