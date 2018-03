Taxifyga saab nüüd Aafrikas tellida mootorrattaid ja tuk-tukke

See teeb Taxifyst esimese globaalse transpordiplatvormi, kes on lisanud Aafrikas oma valikusse kohalike seas ülipopulaarsed sõiduvahendid.

«Ainuüksi Nairobis on täna sadu tuhandeid boda-juhte, kelle jaoks see töö on elulise tähtsusega. Samuti sõltuvad nende soodsast teenusest reisijad, kes igapäevaselt kesklinna ja äärelinna vahel liiguvad. Täna on aga tegu väga algelise teenusega, seda nii valdkonna ülevaate kui turvalisuse mõttes. Taxify saab oma kogemusega toetada valdkonna arengut ja muuta teenust nii juhtide kui reisijate jaoks turvalisemaks,» ütles Taxify tegevjuht ja asutaja Markus Villig.