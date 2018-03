Ministeerium tahab EAS-i kaudu tuua Eestisse 2000 võõrtöötajat

Toetuse andmise eesmärk on ergutada välisvärbamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ehk IKT-ametikohtadele, kuhu Eestist on raske või keeruline töötajaid leida. Toetuse abil saab ettevõtja osaliselt kompenseerida välisvärbamisega seotud kulusid, näidates, et Eestisse on tööle jäänud IKT-spetsialist välismaalt, seda nii Euroopa Liidust kui ka kolmandast riigist.