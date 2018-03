IPOs osalenud Olympicu aktsionärid on täna plussis vaid tänu dividendidele

Olympicu IPO-l osales veidi üle 4500 investori. Finantskriisi ajal langes nende arv 2500-le, mille järgi võib oletada, et IPOl osalenute aktsionäride arv, kes on hoidnud väärtpabereid tänaseni, võib olla umbes 2000 ringis.

Vähem kui 725 aktsiat märkinud said kõik soovitud väärtpaberid, kes rohkem märkisid, said vähem.

IPO märkimishinnaks kujunes 73 krooni (4,66 eurot aktsia), mis tegi 725 aktsia märkija investeeringu suuruseks 3378,5 eurot. Kuna 2007. aasta mais tegi Olympic fondiemissiooni, mille käigus iga aktsia kohta emiteeriti veel üks, mis tähendab, et aktsiate arv kahekordistus ja emissiooni korrigeeritud hind on 2,33 eurot.

Olympic EG aktsionäridele tehakse ülevõtmispakkumine hinnaga 1,9 eurot aktsia, mis on emissioonihinnast 18,5 protsenti madalam ja 725 IPO-l märgitud aktsia, mille arv on tänu fondiemissioonile 1450-ni, väärtus on langenud 2755 euroni. See tähendab, et selle investeeringu väärtus on kahanenud 623,5 euro võrra.