Ettevõtete võlad kasvavad Eesti majandusest kiiremas tempos

Kuigi võlgadega ettevõtete osakaal on püsinud 2017. aasta teisel poolel samal tasemel võrreldes 2016. aasta teise poolega (8,1 protsenti), on märgata võlgade kogusumma kasvu, mis ulatub 93,3 miljoni euroni.

Kasvanud on nii maksehäirete kui ka maksuvõlgade keskmised summad. Maksehäirete mediaankeskmine summa on suurenenud 6,5 protsenti, tõustes 1000 eurolt 1065 euroni, maksuvõlgade mediaankeskmine summa on kasvanud 10 protsenti, 2915 eurolt 3206 euroni.