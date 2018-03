Korpusov ja Karu müüsid massiivselt aktsiaid ka kriisi ajal

Eile teatas Olympic EG, et kasiinokompanii suuromanik Armin Karu müüb 68,4 miljonit ettevõtte aktsiat ja suuruselt teine suuromanik Jaan Korpusov 28,8 miljonit aktsiat erakapitalifirmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Omanikud teenivad tehingult vastavalt 136 ja 55 miljonit eurot. Mõlemad suuromanikud müüsid massiivselt neile kuulunud aktsiaid ka finantskriisi ajal üritades samal ajal jätta muljet, et on hoopis ostmas.