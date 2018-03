Paljud Soome ettevõtted otsivad töötajaid

See omakorda kinnistab oskustööjõu puudust veelgi ning survestab tööandjaid töötajaid ise välja koolitama, sest kogenud spetsialiste napib.

ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigis, millest 43 riigi ettevõtjatel on plaan selle aasta teises kvartalis töökohti juurde luua. Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Horvaatias (29% tööandjatest), Taiwanis (26%), Jaapanis (24%) ja Ameerika Ühendriikides (18%). Euroopa riike on optimistlike värbajate esikümnes kolm: esmakordselt uuringus osalev Horvaatia (29%) ning Ungari (18%) ja Kreeka (16%). Viimane on kvartali lõikes optimismiedetabelis liikunud kolmeteistkümnendalt kohalt kuuendaks.

Eestlaste jaoks atraktiivsetest tööjõuturgudest on hetkel suurima värbamisplaaniga Soome (10%), mille ettevõtjate optimism on viimase kuue aasta kõrgeim. Soomes on enim spetsialiste juurde tarvis rahanduse, kindlustuse ja kinnisvara sektorites, aga ka tööstuses ja ehituses. Seevastu kaevandustes, transpordis ja kommunikatsiooni valdkonnas oodatakse töökohtade vähenemist.

Hetkel on hea pinnas töö otsimiseks ka Saksamaal (tööandjate värbamisplaan 8%), Norras (8%) ja Iirimaal (6%), Eesti inimeste jaoks atraktiivsetest turgudest on hetkel kõige tagasihoidlikum Rootsi (2%).