RB Raili tehniliseks juhiks ja juhatuse liikmeks nimetati Mart Nielsen

«Ühisettevõte RB Rail AS on tõeliselt Baltikumi-ülene ettevõte ja meil on hea meel tervitada eestlast Mart Nielsenit kui oma juhatuse liiget ja tehnilist juhti, eriti praegu, kui kogu tegevuse fookus on kõigis kolmes riigis Rail Baltica projekteerimisel,» ütles RB Rail ASi tegevjuht Baiba Rubesa pressiteates.