Luminor: majanduskasvu jätkumiseks peab Eesti investeerima rohkem teadusesse

«Möödunudaastase ligi viie protsendilise majanduskasvuga võrreldes tuleb tänavune kasv tagasihoidlikum, kuid siiski ületab pikaajalist jätkusuutlikku kasvutempot. Majanduskasvu aeglustumine on mõõdukas, kuna sisemajanduse areng on kiirenenud ja eksporditurgude väljavaade jätkuvalt hea,» kommenteeris Luminori peaökonomist Tõnu Palm pressiteates.

Palgakasv on langenud 2017. aata 6,8 protsendilt 2018. aastal 6,1 protsendile ja püsib jätkuvalt kiire võrreldes Euroala riikidega. Kasvav kvalifitseeritud tööjõupuudus on ennekõike see mõjur, mis võib hakata tulevikus SKP kasvu pärssima.