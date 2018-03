Eesti Energia alustab elektrimüüki Soome kodutarbijale

«Soome elektriturg on juba pikemat aega väga hästi toiminud ning oli eeskujuks ka Eesti turu avanemisele. Soomest saab Eesti järel üks esimesi riike maailmas, mis võtab kasutusele infosüsteemi, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed,» ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pressiteates.

«See kiirendab ja lihtsustab protsesse kõigile turuosalejatele ning tagab võrdsed võimalused klientidele teenuste pakkumiseks. Soomlased on ka ühed usinamad elektrimüüja vahetajad Euroopas. Soome elektriklientide huvi uute pakkujate vastu on kõrge ning valmidus uusi ja innovaatilisemaid teenuseid proovida on olemas,» lisas Sutter.

Välisturgudel on Eesti Energia tuntud Enefit brändi all. Enefiti pakkumine Soomes on keskendunud digitaalsetele lahendustele nagu koduleht ja mobiilirakendus. «Meie kliendid saavad läbi Enefiti mobiilirakenduse oma elektritarbimist analüüsida ja juhtida ning seeläbi ka elektriarvet vähendada,» ütles Enefit Soome tegevdirektor Ville Pentti.

Sarnaselt Eesti Energia mobiiliäpiga näitab ka Enefiti äpp Soomes järgmise päeva elektrihindu ja võimaldab kliendil planeerida oma elektritarbimist vastavalt odavama hinnaga perioodidele.