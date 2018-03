Vaata, millistes valdkondades teeniksid ilma kogemusteta üle 1500 eurost kuupalka

Selline netopalk esimesel töökohal on realistlik näiteks IT- ja telekomi, turunduse, kinnisvara ja finantsvaldkonnas, näitab palgauuringukeskkonna Palgad.ee analüüs. Samamoodi võib hea ettevalmistusega kuid kogemuseta töötaja teenida 1500-eurost netopalka ka transpordi-logistika ja meditsiiniteenuste valdkonnas.

Pindi Kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul võib kinnisvarasektoris teenida ka 5500-eurost palka. «Siin on ametid paljuski tulemustasu põhised – kui oled tulemuslik, siis see ongi võimaluste maa. See nõuab aga teatud iseloomuomadusi ja kindlasti töökust,» lisab ta. Samas on Soomani sõnul sektoris ka palju läbipõlejaid, sest enne suure sissetulekuni jõudmist tuleb teha väga palju «musta» tööd.