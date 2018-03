FOTOD: Infortar koondab kõik oma ettevõtted ühe katuse alla

«Toome üle linna erinevatel pindadel asuvad ettevõtted kokku, nii on ka kliendil ja koostööpartneril meid lihtsam leida,» rääkis AS Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Uus, Tulemaja nime kandev kontorihoone tuleb Tallinki peakontori kõrvale olemasolevaga samas mahus, kuid erineva välisilme ja tonaalsusega. «Kui tänase, Jäämaja-nimelise hoone ees on veesilm ning fassaadil jäiselt valged toonid, siis uues, Tulemaja liftihallis hakkab põlema elav tuli,» kirjeldas Hanschmidt.

Neljakorruselise büroohoone esimesel korrusel paiknevad Tallinki personali- ja Eesti Gaasi klienditeeninduse ruumid, Gastrolinki müügisalong ning itaalia restoran ja kohvik. Hoone teisel korrusel asuvad Tallinki personali- ja sisekontrolliosakonna ning TLG Hotellide, kolmandal Tallink Duty Free ning neljandal Eesti Gaasi kontoriruumid. Maa-alune korrus on sõiduautodele.

5500 m2 suuruse büroohoone ehitab Merko, hoone arhitekt on sarnaselt Tallinki peakontoriga Meelis Press. Tallinki tänane peakontor valmis 2009. aastal.

AS Infortar on 450 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, kinnisvara, hotellindus, taksondus ja trükitööstus. Infortari gruppi kuuluvate ettevõtete konsolideeritud käive ulatus auditeerimata andmetel 2017. aastal ligi 1,2 miljardi euroni, ettevõtetes töötas ligi 8000 inimest.