Tartu saatis valitsusele tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise taotluse ära

«Valitsuse erinevatelt liikmetelt on tulnud vastuolulisi arvamusi,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas pressiesindaja vahendusel. «Mõned soovivad eriplaneeringuga jätkata, mõned valitsuse liikmed ei pea seda õigeks. Kuna eriplaneeringu koostamise on algatanud valitsus kollegiaalse organina, siis ootame selget vastust meie taotlusele samuti valitsuselt kui kollegiaalselt organilt.»

Tartu linnavalitsus juhib taotluses tähelepanu, et riigi eriplaneering tselluloositehase kavandamiseks ei ole algatatud lähtudes suurest riiklikust huvist, nagu eeldab planeerimisseadus.

Lisaks on tselluloositehase Tartu maakonda kavandamine vastuolus maakonna ja linna arengudokumentidega, millest tuleneb selge nõue hoida ja parandada keskkonda ning arendada ettevõtlust viisil, mis välistab looduskeskkonna seisundi halvendamise.

Taotluses tõstab linnavalitsus esile, et olemasolevate andmete põhjal on ilmne, et keskkonnamõjude aspektist, eeskätt Emajõe ja Peipsi seisundist lähtudes ei sobi Tartu maakond tselluloositehase asukohaks.