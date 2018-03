Redgate Capital: tõenäoliselt OEG väikeaktsionärid pakkumisega ei nõustu

«On väga tõenäoline, et sellise hinnaga ülevõtmispakkumuse raames väga palju müüjaid ei ole. Kui kaks suurimat aktsionäri omasid 64 protsenti ettevõtte aktsiatest, siis ülejäänud aktsiad jagunevad väga suure hulga väikeaktsionäride vahel. Osaluselt järgmistel aktsionäridele kuulub vaid 3,9 protsenti ja 1,9 protsenti aktsiatest ning üle 1-protsendilised osalused on lisaks kahele suuromanikule vaid viiel aktsionäril. Väga paljud väikeaktsionärid võivad omanikuvahetuses näha ettevõttele uusi võimalusi, mille nimel tasub riskida pakkumuse vastu võtmata jätmisega,» ütles Mairo Kaseväli Redgate Capitalist BNS-ile.

OEG areng on viimastel aastatel Kaseväli hinnangul seisma jäänud. «Kohati võis jääda mulje, et senistel omanikel olid ideed otsas. Uus omanik toob ettevõttesse kindlasti värskeid tuuli ja rohkem ambitsioonikust, millest väikeaktsionäridki aktsia börsile jäämisel osa saaksid,» märkis ta.

«Ülevõtmispakkumuse hind on sarnaseid tehinguid arvestades madal. Ettevõtte pressiteade kohaselt on see küll 3 protsenti kõrgem kui viimase kuue kuu tehingute kaalutud keskmise hind, kuid täpselt samal tasemel aktsia reedese sulgemishinnaga. Tavapäraselt pakutakse selliste väljaostupakkumuste puhul investorile 20-25 protsenti preemiat võrreldes viimase kauplemishinnaga. OEG aktsia on aga 1,9 euro lähedal kaubelnud juba pikemat aega ja kõik need aktsionärid, kes seda hinda ka tegelikult atraktiivseks peavad, saanuks ammu selle hinnaga aktsiaid müüa,» sõnas Mairo Kaseväli.