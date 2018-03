Briti kinnisvarafirma lükkas tagasi «vaenuliku» 5,7 miljardise ülevõtmispakkumise

Klépierre, millele kuulub hulk kaubanduskeskusi üle Euroopa, teatas, et tegi 8. märtsil mitteametliku ülevõtmispakkumise 6,15 naela aktsia kohta. Teatas lisati, et Hammerson lükkas ettepaneku tagasi ühe päeva jooksul.

Hammerson kinnitas tagasilükkamist ja lisas, et pakkumine oli «vaenulik ja oportunistlikult ajastatud.»

«Hammersoni juhatus lükkas ühehäälselt ettepaneku tagasi, arvestades, et see alahindas oluliselt Hammersoni, selle tarneajalugu, portfelli kvaliteeti, turupositsiooni ja võimalusi, mis sellel on väärtuse loomiseks,» teatas Briti ettevõte.