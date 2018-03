Unistused purustatud: uuringu kohaselt virelevad ka edukad YouTuber'id vaesuses

Offenburgi kõrgkooli professori Mathias Bärtli uuringust selgus, et 96,5 protsenti kõigist YouTuber’itest ehk inimestest, kes postitavad regulaarselt YouTube’i videosid, sellest ära ei elaks, vahendab Bloomberg . Sealjuures teenivad vaid 3 protsendi kõige populaarsematest YouTuberitest aastas vähemalt 13 665 eurot, millele lisandub sponsoritelt ja bartertehingutest saadud tulu.

Nimelt soovib vastavalt eelmisel aastal brittide seas läbi viidud uuringule iga kolmas 6-17 aastane laps saada elukutseliseks YouTuberiks, mis tähendab, et kolm korda rohkem lapsi soovib saada täiskohaga internetikuulsuseks, kui arstiks.

Youtube’i esindaja sõnul töötab ettevõte pidevalt selle nimel, et Youtuber'id saaksid teenida ka korralikumat palka. Seetõttu arendavad nad koostööd erinevate sponsoritega ja soovivad videote juurde lisada võimaluse, mis laseks vaatajatel raha eest oma kommentaare rohkem esile tuua. YouTube’i esindaja sõnul on YouTuber’ite trend iga aastatega aina kasvanud.

Vähetuntud YouTuber'id on oma ebaedus süüdistanud ka videoportaali ennast, öeldes, et ettevõte kaitseb ja eelistab vaid käputäit staare, keda nad reklaamivad teiste, alles läbilöömist ootavate, YouTuberi’te arvelt.

Ka uuringu kohaselt valitseb YouTube’s suur ebaõiglus, mis on aastatega aina kasvanud. Kui 2006 aastal said 3 protsenti populaarseimatest YouTube’i kanalitest kokku 63 protsenti kõikidest YouTube’i videote vaatamisest, siis kümme aastat hiljem said populaarseimad YouTuber’id juba igast kümnest vaatamisest üheksa endale. Vähekuulsad ehk 85 protsenti YouTuberitest, saavad sealjuures maksimaalselt 458 vaatamist kuus.