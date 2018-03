Uuring: tööstusettevõtted plaanivad oma ärimudeleid muuta

«Eelmisel aastal tõusis Soome taas olulisimaks ekspordipartneriks, kuid ettevõtted vaatavad aktiivselt ka uute turgude suunas. Uue turuna on enim fookuses Rootsi (39 protsenti ettevõtetest) ja Norra (25 protsenti ettevõtetest),» lausus Kirsimäe, kelle sõnul nähakse olulise turuna juba kolmandat aastat ka Saksamaad, kuhu plaanib oma toodetega siseneda pea veerand uuringus osalenud ettevõtetest. Samuti on märgatavalt kasvanud huvi eksportimiseks Lätti ja Leetu.

«Lahendusena nähakse võõrtööjõudu, mille kasutamise osakaal Eesti ettevõtetes on kasvanud. Kasvava tööjõunappuse olukorras on ettevõtted tõstmas ka töötasusid, keskmisena plaanitakse palkasid tõsta 4,9 protsenti,» lisas Kirsimäe.

Ettevõtete investeeringute osas on näha samuti huvitavaid arenguid – kui tööstuses keskmisena on ettevõtete investeeringud kasvamas 9 protsenti, siis väikeettevõtted plaanivad senisest suuremaid investeeringuid (17 protsenti). Enim on investeeringute fookuses efektiivsuse kasvatamine (59 protsenti) ja tootearendus (20 protsenti). Peamiseks investeeringuid tagasihoidvaks teguriks on ebakindlus majanduskeskkonna suhtes, mida tõi välja 42 protsenti investeeringute langemist prognoosivatest ettevõtetest.