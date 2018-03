Tallinna börsi juht Olympicu võimalikust lahkumisest: mikrovaates kahju, makrovaates tavaline äri

Ühinemised, börsiletulekud, börsilt lahkumised, börsile tagasitulekud – see kõik on maailma börsidel tavapärane. Börsi normaalne eluring eeldab ikka, et aeg-ajalt lisandub kauplemisele uusi ettevõtted, samuti lahkub börsilt ettevõtteid. Seega makrovaates on tegu tavalise äritegevusega.

Mikrovaates on mõistagi kahju, et Olympic Entertainment Group börsilt lahkuda plaanib, sest tegu oli ühe Eesti investorite lemmikaktsiaga, mis peegeldus nii ettevõtte aktsiatega tehtud tehingute arvus kui ka kauplemiskäibes. Asutajate puhul näib olevat elutöö realiseerimisega, milleks börs ju ka sisuliselt väga hea võimaluse pakub. Soovime neile palju õnne!

Meie töö börsil jätkub täpselt samamoodi kui siiani, uute börsiettevõte lisandumine on muidugi prioriteet. Viimased aastad on meie turu mastaapi arvestades olnud igati edukad, lisandunud on mitmeid uusi ettevõtteid, eesotsas näiteks LHV Group’i ja EfTENiga. Ees ootav Tallinna Sadama IPO ja noteerimine saab olema loomulikult suur teetähis meie kapitalituru ja börsi jaoks. Eesti väiksust arvestades me lausa peame riigiettevõtted kas või osaliselt börsil noteerima, sest a) riigi käes on meie majanduse ühed suuremad ettevõtted ja b) riik saab turule hoogu anda, näidates eeskuju erasektori ettevõtetele.