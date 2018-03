Olympicu väikeaktsionärid: ostuotsusest veel suurem üllatus on madal müügihind

«Mul hetkel müügiga kiiret ei ole, 1,9 eurot aktsia kohta on nüüd hinnapõrand ja sellest hind alla ei kuku. Küll aga jääb õhku võimalus, et tehakse veel mingi kõrgem pakkumine. Kellel aga raha kohe vaja, siis saab juba täna müüa hinnaga 1,905 eurot otse turgu,» rääkis Roosaare.

Küll aga ütles ta, et kuna koos ostutehingu avalikustamisega öeldi, et OEG lahkub börsilt, siis juba likviidsust silmas pidades on mõttekam aktsiad pigem maha müüa. Nii Roosaare kui Holsmer ütlesid ka, et nende jaoks on Olympicu ostja Odyssey Europe tundmatu ettevõte, kellele nad täna hinnangut anda ei oska.

«Mul on pikaajalised positsioonid ja ma isegi ei jälgi seda,» ütles ettevõtja Reet Hääl tänahommikuse uudise peale, et OEG läheb müüki ning lahkub börsilt. Talle kuulub ettevõttes 0,0066-protsendilise osalus ehk 10 000 aktsiat.

Hea tootlusega aktsiaga kaasnevadki suuremad riskid

«Väikeaktsionäril ei ole asja sinna, et mõjutada ostjaid-müüjaid. Ta vaatab, mis ettevõtted on talle sobivad ja kui on sellised otsused, siis ostes aktsiaid peab ta olema sellisteks liigutusteks valmis. See ei ole minu jaoks probleem,» lisas ta.

Küll aga ütles Hääl, et kui uus omanik teeb pakkumise ka väikeaktsionäride aktsiate ostuks, siis ta kindlasti kaalub nende müüki. «Kui tuleb sundost, siis võib-olla müün, ma mõtlen selle peale,» lausus Hääl, kes tavaliselt vaatab korra aastas oma aktsiaportfelli üle.

Vastusena küsimusele, kas OEG müük oli mõnes mõttes juba etteennustatav, ütles ettevõtja, et tegelikult on kõik börsiettevõtted müügis. «Täpselt samamoodi Tallink või keegi teine.»

Mis puudutab OEG viimaste aastate väljakutseid välisturgudel, siis ütles Hääl, et need on ettevõttel kogu aeg olnud. «Siin mõned aastad tagasi oli Ukrainasse suur minek ja siis kaotati kõik. See käibki asja juurde. See on suhteliselt hea tootlusega aktsia ja siis nii need asjad ongi - riskid on selle kõigega korrelatsioonis,» märkis ettevõtja.

Olympicu väikeaktsionär on ka Eesti Panga asepresident Madis Müller, kellele kuulub ligi 11 000 aktsiat ehk 0,0072-protsendiline osalus, kuid tema ütles, et keskpanga asepresidendina ei ole tal kohane kommenteerida ühe börsiettevõtte väljavaateid.

OEG andis müügiotsusest börsile teada täna hommikul. Ettevõtte suuraktsionär Armin Karu saab müüdavate OEG aktsiate (68 miljonit aktsiat) eest 130 miljonit eurot ning suuruselt teine aktsionär (28,8 miljonit aktsiat) Jaan Korpusov 55 miljonit eurot.