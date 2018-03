Rahvusvaheline Valuutafond soovitab valitsusel osa kulutusi edasi lükata

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul on Eesti majanduse seis küll kümne aasta parim, kuid ettepoole vaadates hakkab kasv aeglustuma ning seda peab arvestama ka majanduspoliitika kujundamises.

«Eesti Pank nõustub täiesti IMFi hinnanguga, et praeguses majandusolukorras tuleb valitsusel kulutuste tegemisel olla eriti ettevaatlik. Järgmistel aastatel oleme Eestis silmitsi aeglasema majanduskasvu, kahaneva tööjõu ja väiksemate Euroopa Liidu toetustega. Kui me praeguse kiire majanduskasvu juures ei suuda raha kõrvale panna, siis ei suuda me seda kunagi teha,» ütles Hansson.