LHV avab esmaspäeval Ühendkuningriigi filiaali

«On tõsi, et Brexiti valguses mõtleb nii mõnigi pank täna Londonist taandumisele, kuid meie ujume teadlikult vastuvoolu. Londonist on kujunenud olulisemaid finantskeskusi, kus on esindatud finantstehnoloogia ettevõtted nii Euroopast kui ka mujalt maailmast. Fintech-ettevõtete pilgud on endiselt suunatud just finantskeskuse Londoni poole ja nii ka meil,» rääkis Kitter.