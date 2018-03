Rail Balticu projekti raames kuulutatakse tänavu välja üle 70 hanke

Ürituse teine päev on kavandatud kui Industry Suppliers’ Day (tööstusharu tarnijate päev), mille eesmärk on tuua kokku tarnijad nii kõigist Balti riikidest kui ka kaugemalt, et esitleda Rail Baltica projekteerimisnorme, 2018. aasta peamisi projekteerimishankeid ning tutvustada 2018. aasta täielikku hangete loetelu. Ürituse peaeesmärk on hõlbustada kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete vahelisi partnerlussuhteid, et tugevdada konkurentsi Rail Baltica üldprojekti hangetes.