Ettevõtja: päev merel on sada korda parem kui parim päev kontoris

«Kui me 16 aastat tagasi Tallinna lahel lõbusõitude pakkumist alustasime, ei olnud siin tõepoolest selliseks meelelahutuseks mingeid võimalusi - olid küll liinilaevad ning sadamas seisis mingi hulk eraomanikele kuuluvaid kaatreid, kuid aluseta inimesed merevõlusid nautima ei pääsenud,» meenutas Sunlines Cruise Co asutaja ja juht Haldre, lisades, et ega tänagi pole seda laadi atraktsioonid liialt Tallinna lahel levinud, tuues lisaks enda ettevõttele näiteks Sailing.ee, kellega palju koostööd tehakse, kirjutab Äripäev.

Ettevõtja kummutas müüdid nagu oleks meresõit kõigest suvetegevus, lausudes, et nende ettevõtte jaoks on jõulupidude hooaeg sama tihe kui suvi. «Talvine meri on tegelikult vapustavalt ilus, sest külma ja pakasega aurab meri salapäraselt, mis tekitab tunde nagu hõljuks laevaga pilvedel,» kirjeldas Haldre.

Sunlines Cruise Co juhi sõnul on mandriinimeste seas populaarseks saanud just Naissaare külastamine, mille puhul on tegemist põneva kinnise alaga, sest sinna riigi liinilaeva ei käi.