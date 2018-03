Maksu-ja tolliamet hakkab saatma teavitusi maksuvaba tulu kasutamise kohta

«Esmalt võiks inimene jälgida, et ega kuus saadud väljamaksete summa ületa lubatud maksuvaba tulu suurust,» märkis Liivamägi. Näiteks olukorras, kus inimesel on kaks töökohta ning ühes on brutopalk 1200 eurot ja teises 300 eurot. «Siis tuleb esimesel tööandjal paluda arvestada maksuvabaks tuluks 500 euro asemel väiksem summa, kuna inimese kogusissetulek on 1500 eurot ning alates 1200 eurost kasutatava maksuvaba tulu suurus väheneb,» tõi Liivamägi näite.

Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.