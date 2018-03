Narva-Jõesuusse kerkib 1,2 miljonit maksev biokütuste katlamaja

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on Narva-Jõesuu kaugkütte klientidele konkurentsivõimelise soojuse hinna tagamiseks järjepidevalt investeeritud. «2011. aastal paigaldasime kõigile tarbijatele tänapäevased kaugloetavad soojusmõõturid, kaks aastat hiljem uuendasime Euroopa Liidu rahastusega lõviosa linna soojustrassidest ning tänavu ehitame kaasaegse ja tõhusa puiduhakke katlamaja,» lausus Tiidu.

Kuna uus katlamaja ehitatakse vana katlamaja asemele linna keskuses, püüab Adven uue puiduhakkel töötava katlamaja mõju linna elanikele ja naabritele viia minimaalseks. «Korraldame kütuse veo, ümberlaadimise ja ladustamise kinnisel meetodil, et puiduhakke sattumine väliskeskkonda oleks viidud miinimumini. Samuti projekteeriti uue katlamaja ladu selliselt, et küttematerjali jaguks ka nädalavahetusteks ja nendel päevadel eraldi koormaid lattu vedama ei peaks,» selgitas Tiit.

Narva-Jõesuu kaugküttevõrgus toodetakse 56 kortermajale ja linnavalitsusele kuuluvale hoonele maagaasist aastas keskmiselt 11 000 megavatt-tundi soojusenergiat. Biokütuse katlamaja ehitamise vajadus selgus Narva-Jõesuu soojusmajanduse arengukava koostamise arutelude käigus. Analüüsid näitasid, et puiduhake on kaugküttes võimalikest valikutest parim, sest aitab tagada tarbijatele pikaajaliselt stabiilse ja soodsa soojuse hinna ning kohalikul taastuval kütusel on tagasihoidlik keskkonnamõju.