MINEVIKU RADADEL: kolm lõbusat seika, mida nägi Narva-Jõesuu sanatooriumi kultuurijuht seal töötatud 46 aasta jooksul

Naine leidiski seepeale ühe lüpsja ja ühe traktoristi. «Aga see aeg oli ju nii, et kolhoosnikud tulid siia nii nagu meie rahvas välismaale läheb - sätivad end, tip-top soengud ja riided, võtavad raha ka kaasa,» jutustab Varblane. Just see põhjustaski Adžubeis pahameele, et need ei ole ikkagi kolhoositöötajad, vaid hoopis Tallinna inimesed, kes talle toodud on.