Bitcoini kaevandamine kipub mõttetuks muutuma

Uuringufirma Fundstrat analüütik Thomas Lee on arvutanud, et ühe bitcoini kaevandamise kulu on keskmiselt 8038 dollarit. See hõlmab arvutivõimsuse ehk protsessorite seotamist, elektrienergia kulu ja jahutussüsteemide üleval pidamist, vahendab CNBC.

Kuna aga praegu on ühe bitcoini hind populaarseimal krüptoraha kauplemisplatvormil Coindesk 7746 dollarit, siis võib Lee mudeli järgi öelda, et kaevandamisel pole enam mõtet. Kaevandamise kulud on lihtsalt suuremad kui potentsiaalsed tulud.

Ka Blockchain Intelligence Groupi juht ja kaasasutuaja Shone Anstey ütles, et mõnel juhul on kasulikum bitcoinide kaevandamine praegu pooleli jätta ning oodata, kuni hind taastub.

Samas Hiinas on bitcoinide kaevandamine tõenäoliselt endiselt kasumlik, kuna seale hüdroenergiast toodetud elekter on odavam.

Optimistlikemate analüütikute hinnangul peaks maailma tuntuima krüptoraha hind langema aga umbes 3000-4000 dollarini tükist, et kaevandamisvõimsused kinni panna.

Erinevalt kulla kaevandamisest toimub bitcoini kaevandamine läbi arvutite. Kasutatakse ära arvutite jõudlust, millega lahendatakse keerukaid matemaatilisi ülesandeid ja vastutasuks arvuti kasutamise ning elektrienergia tarbimise eest premeeritakse kaevandajat bitcoinidega.

Kuid kaevandamisel on veel üks eesmärk. Nimelt kinnitatakse kaevandamisega kõik süsteemis tehtavad ülekanded blokiahelasse, mis on avalik ja kõigile nähtav, ainult et isikute nimede asemel on seal nähtaval kasutaja «krüptorahakoti» avalikud võtmed.