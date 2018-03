Pankur: läbipõlemine algab liigsest muretsemisest ja hirmust

«Meid hoiab peamiselt tagasi hirm. Läbipõlemine tuleb sageli sellest, et muretseme ette tuleviku ja asjade pärast, mida ei pruugi juhtuda. See on mõttetu ja ei vii edasi,» ütles Inbank juht ja asutaja Jan Andresoo.

Andresoo on veendumusel, et kes panustab ja pingutab, sel läheb kõik hästi: «Riskida tasub. Kui inimene on leidnud endale õige ala ja teeb asja kirega, siis on üpris võimatu, et tal lähevad asjad väga kehvasti. Kes panustab ja pingutab, selle ettevõtmisel läheb üldiselt hästi. Et läheks erakordselt hästi, suurepäraselt, siis tulevad juba mängu ka õnn ning muud faktorid.»

Pingutamine ei pea ilmtingimata olema vastik tegevus. «Pingutus on definitsiooni kohaselt väga vastik, kuid on olemas ka magus pingutamine. See on siis kui sa pingutad oma lemmiktegevust tehes. Kui teete asju, mis teile meeldivad, mida naudite, siis ei tule ka läbipõlemist. Alati ei pea mõtlema äri tehes müügiraportitele. Tehes asju hästi ja hingega, tulevad numbrid lõpuks järgi,» ütles Andresoo noortele.

Endine juhtiv hansapankur Andresoo peab oma tööelu üheks olulisemaks sammuks suurest pangast lahkumist. «Mul oli kõrge palk ja head boonused. Samal ajal kodulaen ja kolm last. Risk lahkuda oli üpris suur, aga otsustasin seda teha. Esimesed kaks aastat olid rasked, aga edasi läks hästi – Inbank on tegemas väga häid tulemusi ja sissetulekutes pole ma kaotanud,» sõnas Andresoo ja lisas, et isegi rasketel aegadel on võimalik hästi hakkama saada, tuleb lihtsalt endasse uskuda ja tööd teha.

Andresoo sõnul on tema jaoks kõige parem akude laadimise viis aja veetmine koos perega. Samuti püüab ta end korralikus füüsilises vormis hoida.