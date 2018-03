VAATA JA IMESTA: mis toetusi jagab Kreeka valitsus oma vaestele, et hoida riigis ära humanitaarkriisi?

Koos sellega rakendatakse selle toetuse saajatele tavapärasest odavamad, nö sotsiaaltariifid vee ja elektrihinna osas. Nende perede lapsed saavad ka tasuta lasteaias käia, pereliikmed tasuta arsti juures ja ka ravimite eest ei pea nad maksma. Samuti võimaldatakse neile läbi Euroopa abifondi enim puudustkannatavatele isikutele (FEAD) ka Toidupanga sarnast teenust. Umbes 10 protsendile neist inimestest pakutakse ka teenuseid, mis võimaldaks neil naasta tööturule.

Koos sellega on tänaseni jätkanud Kreeka valitsus koolides tasuta koolilõunate jagamist. «Igapäevaselt jagatakse koolides 130 000 tasuta sooja koolilõunat algklassidele 56 kohalikus omavalitsuses, kus majanduskriis on kõige tugevama löögi andnud,» märkis Fotiou. Ka makstakse Kreekas 1,423 miljonile inimesele sotsiaal- ehk kodanikudividendi, milleks on valitsusel sel aastal kulutada 750 miljonit eurot. See teeb keskmiselt 527 eurot inimese kohta aastas.

Täiendavad sammud ka sel ja järgmisel aastal

Mis puudutab käimasolevat 2018. aastat ja järgmist 2019. aastat, siis vaesuses elavate laste osas on valitsusel plaan jätkata tasuta koolilõunate programmiga, 2019. aasta lõpuks peaks igapäevaste saajata arv seal kasvama 500 000 lapseni.

Ka on plaan lähima kahe aasta jooksul võimaldada kuni 165 000 lapsel tasuta lasteaias käia, tõsta 40 protsenti peretoetusi (selleks on ette nähtud 260 miljonit eurot) ja tõsta 700 000 pere sotsiaaltoetusi 75-100 protsenti. «Esimest korda rajame üle riigi ka 100 peretugikeskust, mis saavad olema tihedalt seotud kogukonnakeskustega,» rääkis minister. Ka on riigis uuendatud lapsendamisseadust.

Ka tehakse asjaajamine lihtsamaks puudega inimestele. «Me võtame sellest aastast kasutusele elektroonilise puudega isiku kaardi,» kirjeldas Fotiou. Sellega pannakse paika ühelt poolt inimese puude raskusaste, samas aga on see ka aluseks toetuste väljamaksmisel.

Puuetega inimestele mõeldud sotsiaaltoetuste pilootprogramm käivitati kuu aega tagasi, selle aasta veebruaris. Ka kohendatakse seadusi selliselt, et ÜRO inimõiguste konventsioonis puuetega inimeste õigusi puudutavad osad oleks siseriiklikult samuti tagatud. Ka on Kreeka valitsusel plaanis eraldi sammud riigis elavate mustlaste ning kodutute osas.

«Kaardistasime Kreekas 370 roma kogukonda ning avastasime, et nad elavad väga vaestes ja ebainimlikes oludes,» märkis Fotiou. Nii plaanitakse 70 kogukonda neist ümberasustada. Ka on nende toetamiseks loodud üle riigi 40 sotsiaalkeskust, mis on samuti kogukonnakeskustega tihedalt seotud. Ka plaanivad kreeklased seadusandlikul tasandil reguleerida tänaval kaubitsemise, pidades silmas just mustlaste teenimisvõimalusi.

Mis puudutab kodutuid, siis kuue piloot omavalitsuse põhjal on asutud koostama andmebaasi, mis kaardistaks ära, kui palju inimesi ja kes on kodutud. Ka on valitsus eraldanud 2018 ja 2019 aasta peale 5 miljonit eurot kodututele elukoha leidmiseks ning nende tööturule tagasi aitamiseks. Samuti on plaanis 2019. aastal jagada 600 miljonit eurot kodututele üüri toetuseks.