Adidas müüs miljon paari ookeaniprügist tehtud jalanõusid

Ettevõte on kasutusele võtnud tehnoloogia, mis muudab ookeaniplastiku polümeeriks, millest omakorda valmistatakse jalavarje, kirjutab Business Insider.

Kuigi miljon paari pole Adidase mahtude juures teab mis suur arv, näitab see ettevõtte sõnul siiski, et nõudlus uute taaskasutatavate materjalide vastu on üha kasvav.