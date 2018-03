Välismaa rekade panus teemaksu laekumisse on tilluke

Mäletatavasti hakkas praegune valitsus sellest aastast nõudma enam kui 3,5 tonnistelt veokitelt teekasutustasu. Maksu võetakse nii Eesti kui ka välismaa veofirmadelt. Raskema ja saastavama reka omanikule võib see aastas maksma minna kuni 1300 eurot. Uut maksu saab tasuda ka nädala, kuu ja isegi ühe päeva eest.

Maksu kogumise eest pandi vastutama maanteeamet. Asutuse andmetel on praeguse seisuga teemaksu riigikassasse laekunud 5,9 miljonit eurot. Lõviosa sellest, tervelt 4,65 miljonit eurot on tulnud just Eesti autovedajate taskust. Välisvedajad on tasunud 1,24 miljonit eurot ehk vaid neljandiku kogu laekumisest.

Samas kui võrrelda soetatud teepiletite arvu, siis siin teevad välismaa vedajad Eesti kolleegidele ära: 77 000 piletit vs 60 000 piletit. Näilise vastuolu põhjus peitub selles, et välismaa vedajad ostavad lühiajalisi, näiteks ühe päeva pileteid, Eesti rekajuhid aga pikemaajalisi, näiteks kvartali või aasta pileteid, mis on oluliselt kallimad.

Peale Eesti veofirmade on suurimad panustajad maksu laekumisse Poola vedajad, kes on ostnud 27 000 teepiletit summas 347 000 eurot. Järgnevad Läti, Leedu ja Venemaa autovedajad.

Riigi algne eesmärk oli teemaksu korjata välismaa vedajatelt, kes seni pole Eesti teede kasutamise eest sentigi maksnud. Kas maanteeametit ei häiri, et välismaalaste panus maksu laekumisse nii väike on?

Maanteeameti peadirektori asetäitja teehoolde alal Tarmo Mõttus vastas, seaduse järgi peavad nad kõiki vedajaid võrdselt kohtlema. «Välisvedajad ostavad eelkõige lühiajalisi pileteid ning Eesti vedajad pikemaajalisi, mis on nende jaoks soodsamad. Eestis ongi normaalne, et Eesti vedajad kasutavad siinseid teid rohkem kui välisvedajad. Seetõttu leiame, et proportsioon ei ole Eesti vedajate poole kaldu,» selgitas ta.

Ta lias, et teekasutustasu on laekunud prognooside järgi ja seega on nad laekumistega rahul. «Oleme laiendanud ka teekasutustasu müügivõrku ning see laienemine jätkub. Eelkõige tasutakse teekasutustasu siiski läbi veebilehe teetasu.ee,» selgitas Mõttus.