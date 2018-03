Ajalooline Vilsandi tuletorn läheb kapitaalremonti

Plaanis on muinsuskaitse all oleva ehitise täielik rekonstrueerimine: korda tuleb teha välis- ja siseseinad, aknad, uksed, trepid, vaheplatvormid, laternarajatis, elektrisüsteem jne, vahendab ERR .

Ehitajal tuleb ka kindlaks teha torni jalami niiskuskahjustuste põhjused ja võtta lahti Vilsandi tuletorni laternaruumi puitvooderdis ulatuses, et teha kindlaks veeäravoolutorude pikkus ja asukohad.

Vilsandi tuletorni kõrguseks jalamist on 37 meetrit. Olulist tuletorni remonditi mitmeid kordi, viimane suurem remont oli tuletornis 1957. aastal ning sellisel kujul on see säilinud tänapäevani.