Maailmakuulus mänguasjapoodide kett paneb uksed kinni

70-aastase ajalooga ettevõte lootis küll pärast möödunud aasta septembris esitatud pankrotitaotlust uuesti vee peale tõusta, kuid sel nädalal andis firma teada, et nad seda siiski ei suuda. Müük läks eriti kehvasti just jõulupühade perioodil, vahendab Bloomberg.

Toys R Us sulgeb nüüd USAs 735 poodi ja koondab umbes 31 000 töötajat. Ettevõtte juht Dave Brandon ütles avalduses, et ta on väga pettunud, kuid nad lihtsalt ei suuda oma finantskohustusi enam täita ja peavad tegevuse lõpetama.