Raudteelaste ametiühing: riigil on viimane aeg sekkuda, et traagilised õnnetused raudteel lõppeksid

Kulna õnnetus Keila lähistel toimus 20. veebruaril kella 8.30 paiku, kui alkoholijoobes 49-aastane veokijuht ei märganud ülesõidule lähenevat rongi ning sõitis sellele külje pealt sisse. Õnnetuse tagajärjel paiskusid rööbastelt maha kaks esimest vagunit ning rongis viibinud inimesed said kergemalt vigastada.

Raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov saatis seepeale majandusminister Kadri Simsonile murekirja. «Kahjuks ei ole see ainus ülesõidul toimunud vahejuhtum,» alustas ta, juhtides tähelepanu neli aastat tagasi Raasiku raudteeülesõidul toimunud õnnetusele, kus hukkus kaks inimest.

Ta kritiseeris teravalt seda, et Eestis tahetakse rongide liikumiskiirust tõsta 120 kilomeetrilt tunnis 160 kilomeetrini tunnis. See tähendab rongiõnnetuste kasvu ja seda esmajoones ülesõitudel, on ta veendunud.