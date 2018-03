Prantsusmaa elektroonikakontsern avab Tallinnas tehase, kuhu luuakse 300 uut töökohta

Eolane kontserni asepresidendi Damien Quillet' kinnitusel tähendab uus Tallinna tehas olulist investeeringut kogu grupi jaoks. «Meil on Eestiga hea kogemus, me usume Eestisse ja Eesti inimestesse,» sõnas Quillet. «See investeering kinnitab, et need pole lihtsalt sõnad, vaid panustame suurelt Eesti tehase kasvupotentsiaalile.»