Hiina peadpööritav majanduskasv ja otsatud võimalused on Eesti ettevõtteid aastakümneid meelitanud. Vahepealne hurraa-mentaliteet, kus tormati pea ees müüma on asendunud aga veidi kainema vaatega. Ettevõtjad on aru saanud, et sealsele turule sisenemine nõuab põhjalikku ettevalmistust, kannatlikkust ja kultuuritavade tundmist.