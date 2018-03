Hinnang Eesti Energia majandustulemustele: vastu vaatab kurb argipäev ja keeruline tulevik

Võib tõdeda, et selles osas ollakse ennatlikult liiga optimistlikud, sest mõne kuuga on CO2 hinnad, mis põlevkivielektrisse üksüheselt üle kanduvad, kallinenud pea kaks korda.

Õlitehase 2017.aasta EBITDA oli vaid 23,9 miljonit eurot, mis katab vaevalt ära intressid ja amortisatsiooni. Põlevkivi ressursitasu alandamiseta oleks see projekt miinuses nagu ta seda on olnud rajamisest peale.

Muude äritegevuste puhul on kõne all peamiselt võrgutegevuse varad ja rahavood. Elektritarbijatena on paslik küsida, kas on ikka mõistlik, et Elektrilevi klientidena võrguteenusega mitte seotud riskantseid ärilisi projekte üleval hoiame?