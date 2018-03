Balkanimaad näevad Eestiga suurt ärikoostöö potentsiaali

«Kui kümme aastat tagasi polnud meil Balkani maadega üldse mingeid märkimisväärseid majandussuhteid, on nüüd jõutud juba sinnamaani, et Lääne-Balkani riikide liitumine Euroopa Liiduga saab loodetavasti lähiaastatel reaalsuseks. See tooks kindlasti kaasa ka tõsise hoo meie majandussuhetele,» ütles välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart pressiteates.