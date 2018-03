Aasia teisena kõige rikkam mees läheb pensionile

89-aastane Li, kelle varade väärtuseks on hinnatud 35,3 miljardit dollarit, annab ohjad üle oma vanimale pojale Victor Li'le. Tema juhitud CK Hutchison Holdings ja CK Asset Holdings tegutsevad näiteks telekomis, energeetikas ja jaekaubanduses, vahendab BBC .

Li, kes alustas oma karjääri 15-aastase tehasetöölisena, oli selle aasta Forbesi kõige rikkamate inimeste edetabelis 23. kohal. Temast on Aasias ainsana rikkam indialasest Mukesh Ambani.

Li Ka-Shing oli üks esimesi Hong Kongi rikkureid, kes investeeris kõvasti Hiina sisemaa kinnisvarasse ja see tasus tugevalt ära. Mees on ka tuntud filantroop, kes on annetanud kümneid miljardeid dollareid meditsiini ja haridusse. 2000. aastal löödi ta Suurbritannias rüütliks.