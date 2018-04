Arendaja: oodata on ehituslubade vormistamise buumi

Konkreetselt on sellist tulevikus tekkivat ja just energiatõhususest tulenevat hinnamuutust keeruline öelda. Liginullenergia klassiga majade puhul on tegemist A-klassi energiahoonega, mille kulukam ehitamine toob tarbijale küll kaasa teatava hinnatõusu, aga samas tuleb ka arvestada, et laiema kasutuselevõtuga kindlasti seadmete hinnad võrreldes tänasega langevad, kuna tehnoloogiad odavnevad.