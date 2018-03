Riik tõmbaski ettevõtjatele koti pähe: «Kõik neli tundi istusin ukse taga.»

«Minu suhtes läks väga halvasti - ei lubanud kohtunik mind tunnistusi andma,» kirjeldas ettevõtja Andres Sõnajalg, mismoodi lõppes tema jaoks Aidu tuulepargi ehitust puudutavale kohtuistungile kohaleminek Jõhvi kohtumajja. «Kõik neli tundi istusin ukse taga,» lisas ta.

Ettevõtja selgitusel tegi olukorra kurioossemaks veel see, et kohtunik põhjendas tema väljasaatmist sellega, et veel istungi alguses oli võimalus, et ta saab siiski tunnistajana üles astuda. «Sest potentsiaalne tunnistaja ei tohi ju kuulda seda, mida teised tunnistajad räägivad,» selgitas Andres Sõnajalg. Sama asi juhtus ka Aidu Tuulepark OÜ teise tunnistaja Harry Raudverega, kes samuti tuuleparkide arendamisega Ida-Virumaal tegeleb.

Küll aga otsustas kohtunik pärast kolme justiitsministeeriumi poolse tunnistaja ärakuulamist, et ettevõtte tunnistajaid ära kuulata ei ole vaja. Ettevõtja sõnul oleks aga kohus istungi alguses ära otsustama, kas ta lubab Aidu Tuulepark OÜ tunnistajaid ära kuulata või mitte.

«Kohus tegi aga sellise omapärase triki, et ütles, et enne me kuulame lubatud tunnistajad. Neid oli kolm tükki - nad kõik olid eranditult maavalitsuse endised töötajad -, ja siis otsustame, kas me vajame veel täiendavaid tunnistusi juurde,» kirjeldas istungi ajal ukse taha saadetud ettevõtja.

Vastaspoole tunnistajad ajasid vastuolulist juttu

Absurdseks tegi aga olukorra see, et kolmest tunnistajaks kaks ei mäletanud kohtumist, mille kohta nad olid eile tunnistusi andma kutsutud. «Maavanem isegi ei mäletanud sellest kohtumisest, mille kohta oli vaja tunnistusi anda, kui pikk oli see kohtumine. Ta ütles, et mingi 15 minutit, aga teine ametnik mäletas väga hästi. Ta ütles, et tund või poolteist vähemalt kestis see kohtumine,» kirjeldas Andres Sõnajalg.

Kohtumine, mille kohta tunnistajad ütlusi andsid, toimus 2015. aasta detsembris ja sellega tahavad ettevõtjad tõestada, et mullu kevadel peatatud Aidu tuulepargi ehitus oli põhjendamatu, kuna maavalitsus teadis juba kaks aastat nende plaanidest, mitte 30 päeva, mis on vajalik sellise taotluse tegemiseks kohtule.

Kuigi tunnistajate ütlustes oli ilmselgeid vastuolusid, otsustas kohtunik eile, et rohkem tunnistajaid ära kuulata ei ole vaja. «Kõige mõttetum on kohtu jaoks tunnistaja, kes mitte midagi ei mäleta, siis seda tunnistajat ei ole olemas. Loogiline, et siis võetakse tunnistajaid juurde, kes mäletavad,» nentis Sõnajalg.

Kohtusaali sai istungi ajaks ettevõtte esindajana jäänud küll Oleg Sõnajalg, kes tunnistas, et see oli ebameeldiv kogemus. «Ma kujutasin ette, milline see istung võiks olla, aga ütleme, et see arrogantsus, jokitamine ja trikitamine - see oli kõrgem pilotaaž. Ühesõnaga kõigele ja kõigile vaieldakse vastu,» kirjeldas ta.