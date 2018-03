Elron: Kulna rongiõnnetuse lõplik kahju selgub pärast ekspertiisi

Seejuures võivad Adambergi sõnul rongiõnnetuse kahjud osutuda väga suureks juhul, kui ekspertiisi käigus peaks selguma, et rongile on vaja ehitada uus vagun. «Juhul, kui selgub, et õnnetus on põhjustanud kahjustusi kerekonstruktsioonile, toob see kaasa uue vaguni valmistamise vajaduse ning sellisel juhul võivad kulutused osutuda väga suureks, kui aga ekspertiisi käigus konstruktsioonilisi kahjustusi ei tuvastata, siis vagunikere remonditakse,» rääkis ta.