EVR Cargo kavatseb koostöös Mitsubishiga kauba mahtu kolmekordistada

«Mitsubishi Eesti partnerile renditud vagunid on osa EVR Cargo vagunite ärisuuna investeeringukavast. Uus soetus aitab kogu Eesti logistikasektorit ning lisab kindlust, et Eesti on hea partner uutele tulijatele» ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteates.