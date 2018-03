Kaubandussõda – kas ettevõtjal on põhjust muretseda?

«Eesti ei ole suur alumiiniumi- ja terasetoodete eksportija, nii et vahetu mõju Eestile ei ole teab mis suur – ehkki see pole ka olematu,» ütles välisminister Sven Mikser. «Küll aga vaatame kriitiliselt ja kahetsusega sellele, et on tõusnud uued pingeallikad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suhetesse.»