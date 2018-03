Nõlvak: IT-firmad on hädas, ülikoolidest pole kasu

Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul meeldib eestlastele rääkida, et oleme IT-riik ja maailmas esirinnas, kuid reaalsus on karmim. Kuna tööjõuturg on selles valdkonnas globaalne, tuleb Nõlvaku hinnangul vaadata, milliste riikidega me konkureerime. «Eesti tööjõu maksusüsteem ei ole konkurentsivõimeline – meil on ühed kõrgemad tööjõumaksud Euroopas,» ütles ta.