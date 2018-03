VIDEOINTERVJUU Elutööpreemia saanud Enn Kunila: sellist lesivat puhkust valgel rannaliival minul tegelikult ei ole

«Sest nii palju on vaja teha! On vaja ettevõtluses teha, on vaja Eesti kunsti tutvustada maksimaalselt nii Eestis kui maailmas,» põhjendas elutööpreemia laureaat, miks elu pärast mitme tunnustuse saamist veelgi suurema hoo sisse võtab. «Sellist lesivat puhkust valgel rannaliival minul tegelikult ei ole,» tunnistas ta.

Ühtlasi kiitis Kunila žürii otsust anda aasta ettevõtja tiitel Taxify asutajatele Markus ja Martin Villigile. «See on uus põlvkond - kes on ettevõtlusse peale tulemas -, nad on teinud seda hästi ja hiilgavalt ja innovaatiliselt. On ikka uhke, et see on alguse saanud Eestis ja Saaremaa meestest,» kiitis Hiiumaalt pärit Kunila.