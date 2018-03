VIDEOINTERVJUU Aasta ettevõtjateks pärjatud vennad Villigid: juhtide nurinast hoolimata oli meil veebruar rekordkuu

«Me oleme alles neli ja pool aastat tegutsenud, niivõrd noore ettevõtte kohta on see suur tunnustust,» sõnas Markus Villig (24) pärast neljapäevaõhtust Ernst & Youngi ettevõtlusgalat, kus neid valiti Eesti aasta ettevõtjateks.

«Ma olin väga-väga üllatunud nähes nii tugevaid konkurente, kellest ma ei olnud palju kuulnud. Nad tegutsevad oma nišis, aga samas on väga pika ajalooga ja väga kiire kasvuga samamoodi. Tegelikult on Eestis väga ägedaid ettevõtjaid, kellest me lihtsalt ei tea,» lisas vanem vend Martin Villig (39).

Just Taxify viimaste aastate kasvukiirus on see, mis vendade endi hinnangul neile aasta ettevõtja tiitli tõi. «Ja võib-olla ka meie selle aasta kasvuprognoos. Me plaanime ikkagi see ja järgmine aasta veel väga-väga kiiresti kasvada,» selgitas Martin Villig.