Portaal: Amazon tuleb kevadel Rootsi

«Olen kuulnud mitmeid kuulujutte salajasest projektist Stockholmis, ning et nad avavad midagi kevadel. Oletan, et see on rootsikeelne lehekülg,» ütles Rootsi e-poodide Adlibris ja Apotea kaasasutaja Per Svärdson portaalile.

Riskikapitalifirma Verdane Capitali partner Staffan Mölndal, kelle ettevõtte portfelli kuulub umbes 30 veebikaubanduse firmat, ütles, et Amazon palkab juba Rootsis tegevuse alustamiseks valdkonna eksperte. «Tean mitmeid palkamisprotsesse, kus Amazon otsib veebikaubanduse talente. Eesmärgiks on tegevust alustada enne musta reedet,» ütles Mölndal.

Netikaubandusele keskenduva fondi Eequity partner Patrik Hedelin pakkus avamisajaks samuti hiljemalt musta reedet. «Arvestades kui kaugele ettevalmistustega jõutud on, on võimalik, et Amazon.se alustab juba sel kevadel, aga kindlasti enne musta reedet. Arvan, et nad avavad Rootsi laohoone samal ajal,» sõnas ta.